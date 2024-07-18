В Афинах для туристов закрыли все археологические памятники из-за жары

В столице Греции Афинах в четверг ограничили допуск туристов ко всем археологическим памятникам в самые жаркие часы.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявило Министерство культуры Греции, сообщает Ekathimerini.

Ожидается, что жара в стране продлится как минимум до понедельника, а в четверг температура будет достигать 43 градусов по Цельсию.

"Все археологические объекты (в Афинах. – Ред.) будут закрыты с полудня до 17:00 из-за прогнозируемой высокой температуры", – отмечает ведомство.

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Это уже 11-й день подряд экстремальной жары в некоторых регионах Греции.

Метеорологи сообщают, что высокие температуры с горячими воздушными массами пришли из Африки.

В среду Греция ограничила допуск туристов к туристическому объекту Акрополь с полудня до 17:00 из-за экстремальной жары.

Накануне правительство Греции приказало некоторым компаниям не позволять своим работникам выполнять отдельные работы на открытом воздухе в послеобеденное время из-за жары, от которой страдает страна.

С июня в Греции неоднократно наблюдались случаи, когда высокие температуры нарушали повседневную деятельность, а после самой теплой за всю историю наблюдений зимы, которую ученые связывают с глобальным изменением климата, вспыхнули сотни лесных пожаров.