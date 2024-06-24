В Греции нашли мертвым одного из разыскиваемых пожилых туристов

67-летний немецкий турист, который считался пропавшим без вести на греческом острове Крит, был найден мертвым – это уже шестая смерть туриста в июне в период необычно жаркой погоды.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Ekathimerini.

Тело мужчины было найдено в овраге возле пляжа Сентони, на тропе, ведущей к ущелью Трипти, на южном побережье острова, в префектуре Ханья.

Турист отправился в поход в каньон в регионе Сугия в воскресенье и через несколько часов позвонил жене, чтобы сообщить, что плохо себя чувствует. По некоторым данным, он не взял с собой воды.

Реклама:

Пожарные обнаружили его тело после того, как поймали сигнал его мобильного телефона.

"Поисково-спасательная операция началась немедленно, и специальное спасательное подразделение с беспилотниками обнаружило его (тело) в ущелье", – сказал представитель полиции.

Спасатели и пожарные участвуют в операции по извлечению тела с места происшествия, которое было описано как труднодоступная территория.

Судя по расположению тела, мужчина, вероятно, потерял ориентацию и оказался на тропе, ведущей к ущелью Трипти.

Мужчина стал шестым туристом, который погиб в Греции за последние недели после того, как отправился в поход. Во время необычной июньской жары в средиземноморской стране участились случаи гибели и исчезновения туристов, что свидетельствует об опасности пребывания при температуре, которая достигает или превышает 40 градусов по Цельсию.

Спасательные команды также ищут двух француженок, 73 и 64 лет, на острове Сикинос, и 59-летнего американского полицейского, который отдыхал на острове Аморгос.

На прошлой неделе на греческом острове Матраки в Ионическом море был найден мертвым 55-летний американец, а в начале месяца – голландский турист на острове Самос в Эгейском море.

Тело британского телеведущего Майкла Мосли было найдено на острове Сими, еще одном острове Эгейского моря, 9 июня после четырехдневных поисков с помощью самолетов, беспилотников и катеров. Перед тем, как исчезнуть, он вышел на прогулку в условиях высокой температуры.

Ранее в июне Греция закрыла древнейшие туристические объекты в Афинах в четверг из-за экстремально высоких температур.