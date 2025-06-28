У Греції обмежили роботу надворі через 40-градусну спеку

У Греції запровадили додаткові заходи безпеки у зв’язку зі спекотною погодою з денними максимумами понад 40°С.

Про це повідомляє Reuters, пише "Європейська правда".

У п’ятницю в Греції через спекотну погоду заборонили виконання робіт на вулиці для працівників будівельної галузі, а також роботу кур’єрів у період з 9 години ранку до 14:00.

Роботодавців закликали дозволити своїм працівникам працювати дистанційно, коли це можливо, та рекомендували населенню уникати поїздок та перебування надворі у найспекотніші години.

У п’ятницю температура повітря в Афінах у денні години перевищила 40°С.

Нагадаємо, у попередні роки в період екстремальної спеки Греція обмежувала доступ у популярні туристичні місця, як Акрополь, щоб запобігти інцидентам. Також туристам роздавали пляшки води.

Влітку 2024 року у тижні екстремальної спеки в країні зафіксували низку смертей туристів, переважно літніх людей, які безпосередньо пов’язують з погодою.

Нагадаємо, у ЄС заявили, що травень-2025 став другим найспекотнішим за всю історію.