В ЕС заявили, что май-2025 стал вторым самым жарким за всю историю

Нынешний май в мире стал вторым самым жарким с начала ведения наблюдений.

Об этом говорится в ежемесячном бюллетене Службы изменения климата ЕС Copernicus (C3S), сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Как отмечено, показатели мая-2025 превзошли только май-2024.

По данным C3S, в прошлом месяце средняя температура поверхности Земли была на 1,4 градуса Цельсия выше, чем в доиндустриальный период 1850-1900 годов.

Это прервало период чрезвычайной жары, когда в 21 из последних 22 месяцев средняя глобальная температура превышала на 1,5°C показатели доиндустриальной эпохи, хотя ученые предупреждали, что эта пауза вряд ли будет длительной.

"Хотя это может дать планете короткую передышку, мы ожидаем, что в ближайшем будущем порог в 1,5°C снова будет превышен из-за дальнейшего нагрева климатической системы", – сказал директор C3S Карло Буонтемпо.

Основной причиной изменения климата являются выбросы парниковых газов от сжигания ископаемого топлива. Прошлый год стал самым жарким на планете за всю историю наблюдений.

Отдельное исследование, опубликованное группой климатологов World Weather Attribution в среду, показало, что вызванное человеком изменение климата привело к тому, что в прошлом месяце в Исландии и Гренландии была зафиксирована рекордная жара, которая была примерно на 3°C выше, чем в обычных условиях, что способствовало огромному дополнительному таянию ледового покрова Гренландии.

"Даже страны с холодным климатом испытывают беспрецедентные температуры", – сказала Сара Кью, соавтор исследования и исследователь Королевского метеорологического института Нидерландов.

Ранее сообщалось, что жители Великобритании, известной традиционно дождливой и пасмурной погодой, в этом году стали свидетелями самой солнечной весны за более чем столетие.

В апреле стало известно, что прошлогодние наводнения на территории Европы оказались самыми масштабными для континента за более чем 10 лет.