Лидеры ЕС не согласовали конкретные шаги по Газе, несмотря на призывы отдельных стран

Саммит ЕС после длительных дискуссий принял выводы по Ближнему Востоку, в которых продолжил призывать Израиль снять блокаду сектора Газа и соблюдать обязательства в соответствии с международным правом.

Об этом сообщает корреспондент "Европейской правды" из Брюсселя.

Европейские лидеры, в частности, призвали к немедленному прекращению огня в Газе и безусловному освобождению всех заложников, что приведет к окончательному прекращению боевых действий.

"Европейский совет призывает Израиль полностью снять блокаду Газы, разрешить немедленный, беспрепятственный доступ и стабильное распределение гуманитарной помощи в Газе и на всей ее территории, а также разрешить ООН и ее учреждениям и гуманитарным организациям работать независимо и беспристрастно, чтобы спасти жизни и уменьшить страдания", – говорится в выводах.

"Израиль должен полностью соблюдать свои обязательства по международному праву, включая международное гуманитарное право", – также заявили лидеры.

Стоит отметить, что дискуссия по Ближнему Востоку затянулась почти до вечера. Из-за этого пришлось перенести обращение президента Украины Владимира Зеленского к участникам саммита.

В день саммита в квартале Брюсселя, где находятся евроинституты, проходит пропалестинский протест, участники которого держат плакаты типа "Европа объединена в геноциде".

Группа стран, среди которых Испания, призвали ЕС принять конкретные шаги для урегулирования ситуации в Газе. В частности, премьер Испании призвал ЕС немедленно приостановить соглашение, регулирующее отношения с Израилем.

Но в выводах саммита лидеры "принимают к сведению" отчет о соблюдении Израилем статьи 2 Соглашения об ассоциации между ЕС и Израилем и приглашают Совет продолжить обсуждение дальнейших шагов, в случае необходимости, в июле 2025 года, принимая во внимание развитие ситуации на местах.

"Европейский Союз остается твердо приверженным длительному и устойчивому миру, основанному на принципе существования двух государств. Европейский Союз готов содействовать всем усилиям, направленным на достижение этого решения, и призывает все стороны воздерживаться от действий, подрывающих его жизнеспособность", – говорится в выводах.

Канцлер Германии Фридрих Мерц среди тех, кто против приостановки действия соглашения об ассоциации между ЕС и Израилем.

Италия также выступает против приостановки действия соглашения.