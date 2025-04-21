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Spiegel: в МИД Германии недовольны выдвижением кандидатуры Бербок в Генассамблею ООН

Новости — Понедельник, 21 апреля 2025, 08:53 — Ирина Кутелева

Выдвижение кандидатуры действующего министра иностранных дел Германии Анналены Бербок на ротационную должность председателя Генеральной ассамблеи ООН вызвало недовольство в немецком внешнеполитическом ведомстве.

Об этом говорится в публикации Spiegel, сообщает "Европейская правда".

Как отмечает издание, в МИД Германии недовольны тем, что Бербок опередила высокопоставленного дипломата Хельгу Шмидт, чье выдвижение на пост председателя Генассамблеи ООН уже считалось решенным вопросом.

Когда несколько недель назад в СМИ появилась информация о том, что эту должность займет сама Бербок, среди немецких дипломатов возникло большое удивление.

С тех пор многие в немецком Министерстве иностранных дел задаются вопросом, какие последствия будет иметь "переворот" Бербок.

Также в публикации говорится о том, что немецкий МИД уже некоторое время работает над тем, чтобы обеспечить представительство Германии в Совете безопасности ООН на два года, начиная с 2027-го.

Однако теперь некоторые дипломаты опасаются, что переход Бербок в Генассамблею ООН может поставить под угрозу эти планы.

Выборы непостоянных членов Совбеза состоятся в середине 2026 года, и на два места непостоянных членов, отведенные для западных государств, заявки подадут Германия, Австрия и Португалия

Некоторые в МИД Германии опасаются, что назначение Бербок председателем ГА ООН может привести к потере голосов стран Глобального Юга, имеющих решающее значение при голосовании.

Издание также пишет, что летом Бербок вместе с дочерьми готовится к переезду в Нью-Йорк. Однако ее работа в Генассамблее ООН будет ограничена одним годом, потом ей придется искать новую.

В партии "Зеленых", которую представляет Бербок, предполагают, что она может баллотироваться на выборах в Европарламент, которые состоятся в 2029 году.

Как известно, Бербок отказалась от руководства парламентской фракцией "Зеленых" по личным причинам.

Впоследствии стало известно, что ее кандидатуру хотят выдвинуть на ротационную должность председателя Генеральной ассамблеи ООН.

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