Президентом генассамблеи ООН стала дипломат, против которой выступала Россия
Организация Объединенных Наций избрала бывшего министерка иностранных дел Германии Анналену Бербок новой президентом Генеральной ассамблеи.
Об этом в понедельник объявил глава ассамблеи Филемон Янг, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.
В тайном голосовании за бывшую главу дипломатии Германии проголосовали 167 государств.
Несмотря на это, голосование состоялось в тайном режиме – по настоянию одного из членов ООН. По информации из дипломатических кругов, инициатором тайного голосования стала Россия.
Москва не скрывала своего негативного отношения к кандидатуре Бербок, обвиняя ее в "откровенной предвзятости".
Как министр иностранных дел, Бербок последовательно критиковала Россию за агрессию против Украины и выступала за жесткий курс по Кремлю, что неоднократно вызывало возмущение со стороны российских властей.
Выдвижение Бербок после поражения ее партии на парламентских выборах в Германии вызвало определенную критику в дипломатических кругах.
В своей речи после избрания Бербок поблагодарила за доверие и пообещала быть "честной посредницей" всех государств-членов ООН.
Ранее Бербок отказалась от руководства парламентской фракцией "Зеленых" по личным причинам.
Впоследствии стало известно, что ее кандидатуру хотят выдвинуть на ротационную должность председателя Генеральной ассамблеи ООН.