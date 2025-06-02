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Президентом генассамблеи ООН стала дипломат, против которой выступала Россия

Новости — Понедельник, 2 июня 2025, 18:15 — Кристина Бондарева

Организация Объединенных Наций избрала бывшего министерка иностранных дел Германии Анналену Бербок новой президентом Генеральной ассамблеи.

Об этом в понедельник объявил глава ассамблеи Филемон Янг, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

В тайном голосовании за бывшую главу дипломатии Германии проголосовали 167 государств.

Несмотря на это, голосование состоялось в тайном режиме – по настоянию одного из членов ООН. По информации из дипломатических кругов, инициатором тайного голосования стала Россия.

Москва не скрывала своего негативного отношения к кандидатуре Бербок, обвиняя ее в "откровенной предвзятости".

Как министр иностранных дел, Бербок последовательно критиковала Россию за агрессию против Украины и выступала за жесткий курс по Кремлю, что неоднократно вызывало возмущение со стороны российских властей.

Выдвижение Бербок после поражения ее партии на парламентских выборах в Германии вызвало определенную критику в дипломатических кругах.

В своей речи после избрания Бербок поблагодарила за доверие и пообещала быть "честной посредницей" всех государств-членов ООН.

Ранее Бербок отказалась от руководства парламентской фракцией "Зеленых" по личным причинам.

Впоследствии стало известно, что ее кандидатуру хотят выдвинуть на ротационную должность председателя Генеральной ассамблеи ООН.

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