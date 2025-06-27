СМИ: правительство Германии категорически изменило позицию по поставке Eurofighter Турции

Новое правительство Германии, судя по всему, больше не препятствует запланированной продаже самолетов Eurofighter Typhoon Турции.

Об этом сообщило немецкое издание Handelsblatt, пишет "Европейская правда".

Согласно публикации, новое правительство во главе с канцлером Фридрихом Мерцем займет более уступчивую позицию по экспорту вооружений, в отличие от предыдущего коалиционного правительства Олафа Шольца, который выступал против продажи Eurofighter Турции, сославшись на политические соображения.

По информации Handelsblatt, источники в правительстве Германии и оборонной промышленности заявили, что соглашение об экспорте может быть вскоре утверждено.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган недавно встретился с канцлером Мерцем во время саммита лидеров НАТО в Гааге.

Эта встреча рассматривается как фактор, способствующий нынешнему импульсу в вопросе о поставках Eurofighter.

На пресс-конференции после саммита НАТО президент Эрдоган заявил, что переговоры с Великобританией и Германией по вопросу Eurofighter были конструктивными.

Турция подала запрос на приобретение около 40 самолетов Eurofighter Typhoon в начале этого года.

Этот истребитель был совместно разработан Германией, Великобританией, Италией и Испанией. Для осуществления продажи все четыре страны-партнера должны одобрить экспорт.

Турция неоднократно призывала Германию снять запрет на продажу Анкаре истребителей Eurofighter.