Досрочные выборы в Нидерландах могут состояться в конце октября

Нидерланды могут провести досрочные всеобщие выборы, вызванные распадом правительственной коалиции из-за споров о противодействии миграции, не ранее 29 октября.

Об этом в среду сообщила нидерландская Избирательная комиссия, пишет "Европейская правда".

Дата 29 октября является самой ранней датой, в которую Нидерланды могут провести досрочные парламентские выборы с учетом законодательных ограничений, пояснила Избирательная комиссия.

Для организации досрочных выборов в Нидерландах законодательство отводит примерно три с половиной месяца, поэтому выборы состоялись бы не раньше октября.

Чтобы кампания не приходилась полностью на летние каникулы, а подсчет голосов не накладывался на осенние каникулы, Избирательная комиссия предложила дату 29 октября.

Окончательную дату должна внести министр внутренних дел Нидерландов Джудит Уитермарк, и ожидается, что это произойдет уже до конца недели.

Накануне нидерландский премьер-министр Дик Схооф объявил, что подаёт в отставку после того, как правительственная коалиция потеряла большинство в парламенте.

Отставку правительства Нидерландов спровоцировало решение ультраправой Партии свободы Герта Вилдерса выйти из коалиции после того, как она не смогла договориться о более жестких мерах противодействия миграции.

Все министры от Партии свободы вышли из состава правительства, поэтому до новых выборов их министерства будут иметь других технических руководителей.

На пресс-конференции во вторник Схооф раскритиковал действия ультраправых, назвав их выход из коалиции "безответственным и ненужным". Но сам Вилдерс не жалеет.