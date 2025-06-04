Лидер ультраправых Нидерландов не жалеет, что развалил правительственную коалицию

Глава ультраправой Партии свободы Нидерландов (PVV) Герт Вилдерс заявил, что не жалеет о выходе своей политсилы из правящей коалиции, что привело к падению правительства.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в ходе заседания парламента, его цитирует De Telegraaf.

Вилдерс пожаловался, что законы о предоставлении убежища продвигались недостаточно быстро для него.

Лидер PVV привел пример Германии, где сейчас принимают более жесткие меры по предоставлению убежища.

"Я ни о чем не жалею", – ответил Вилдерс, когда его спросили о распаде правительства.

По его словам, партнеры по коалиции договорились, что "Нидерланды будут проводить самую строгую политику предоставления убежища в истории, а также одну из самых строгих в Европе".

"Мы отстаем", – резюмировал лидер ультраправых Нидерландов.

Накануне нидерландский премьер-министр Дик Схоф объявил, что подает в отставку после того, как правительственная коалиция потеряла большинство в парламенте.

Отставку правительства Нидерландов спровоцировало решение ультраправой Партии свободы Герта Вилдерса выйти из коалиции после того, как она не смогла договориться о более жестких мерах противодействия миграции.

Все министры от Партии свободы вышли из состава правительства, поэтому до новых выборов их министерства будут иметь других технических руководителей.

На пресс-конференции во вторник Схоф раскритиковал действия ультраправых, назвав их выход из коалиции "безответственным и ненужным".

Миграция является острой проблемой в Нидерландах и доминировала в последней предвыборной кампании осенью 2023 года, которая привела к падению правительства бывшего премьер-министра Марка Рютте.

В прошлом году, напомним, споры вокруг миграционной политики уже поставили правительство Дика Схофа на грань распада.