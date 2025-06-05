Бессент: США поддерживают суверенитет Украины и запуск фонда для ее восстановления
Министр финансов США Скотт Бессент на фоне начала работы американско-украинского фонда восстановления и развития Украины подтвердил поддержку США суверенитета Украины и усилий по достижению устойчивого и прочного мира.
Об этом он написал в соцсети Х, передает "Европейская правда".
Бессент и министр экономики Украины Юлия Свириденко "поделились своим восторгом от начала функционирования Инвестиционного фонда США для восстановления Украины".
Во время разговора американский министр подтвердил поддержку Соединенных Штатов суверенитета Украины и обеспечения длительного и прочного мира.
"Никто, кто финансировал или снабжал российскую военную машину, не должен получить выгоды от восстановления Украины", – добавил Бессент.
Напомним, Верховная Рада 8 мая проголосовала за ратификацию так называемого "соглашения о недрах" с США и создание украинско-американского инвестиционного фонда восстановления. Президент Владимир Зеленский подписал соответствующий закон 12 мая.
13 мая Украина подписала два коммерческих соглашения с Международной финансовой корпорацией развития США в развитие ратифицированного соглашения о создании украинско-американского инвестиционного фонда.
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