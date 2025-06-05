Україна та США вирішують, як запустити фонд відбудови за "угодою про надра" вже цьогоріч

Україна і США обговорили, як зробити так, щоб інвестиційний фонд відбудови в рамках так званої "угоди про надра" запрацював вже цього року.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявила міністерка економіки України Юлія Свириденко, яку цитує Reuters.

Українська міністерка, яка наразі перебуває з візитом у Вашингтоні, також зазначила, що перше засідання фонду очікується в липні.

Свириденко у середу провела зустрічі з міністром фінансів США Скоттом Бессентом та Фінансовою корпорацією розвитку, яка буде партнером фонду.

"Ми обговорили дуже конкретні кроки, як зробити так, щоб фонд запрацював протягом цього року", – сказала вона журналістам.

За словами Свириденко, на першому засіданні правління фонду у липні планують обговорити, "що буде стартовим капіталом для початку роботи цього фонду".

"І, власне, ми також повинні прийняти інвестиційну стратегію для цього фонду на наступні кілька років", – додала вона.

Нагадаємо, Верховна Рада 8 травня проголосувала за ратифікацію так званої "угоди про надра" зі США та створення українсько-американського інвестиційного фонду відбудови. Президент Володимир Зеленський підписав відповідний закон 12 травня.

13 травня Україна підписала дві комерційні угоди з Міжнародною фінансовою корпорацією розвитку США у розвиток ратифікованої угоди про створення українсько-американського інвестиційного фонду.

Детальніше у статті: Копалини в обмін на зброю. Що увійшло в угоду України зі США та які ризики лишаються.