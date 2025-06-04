Президент Словакии не поддержал референдум об отмене санкций против РФ

Словацкий президент Петер Пеллегрини отклонил петицию с требованием провести референдум об отмене санкций против России.

Свой ответ на петицию он опубликовал в среду, сообщает "Европейская правда".

В развернутом ответе Пеллегрини прежде всего отмечает, что все санкции Европейского Союза против России принимаются консенсусом, и без согласия Словакии они и так не вступают в силу.

"Если Словакия на референдуме решит отклонить санкции против Российской Федерации, она решит отклонить то, за что сама проголосовала через своего премьер-министра на европейском уровне", – отметил он.

Далее президент Словакии проанализировал формулировку, которая в петиции предлагалась вынести на референдум, и заявил, что она не соответствует необходимым требованиям конкретности правовых последствий.

Среди прочего, по словам Пеллегрини, непонятно, касается ли формулировка "Словакия не применяла санкции" органов власти, частных лиц или бизнеса, а также как именно определить, какие именно санкции "вредят словацким гражданам".

Напомним, президент Словакии Петер Пеллегрини еще в начале мая получил петицию от ультраправой партии "Движение словацкого возрождения" (SHO) о референдуме об отмене санкций против РФ, которая набрала 400 тысяч подписей.

Премьер Словакии Роберт Фицо позже заявил, что поддержал бы проведение такого референдума.

В марте Фицо уже угрожал заблокировать дальнейшие европейские санкции против России, если те, по его словам, будут угрожать мирному урегулированию войны в Украине.

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