Трамп думает продать свою Tesla после ссоры с Маском

Президент США Дональд Трамп может продать или отдать свой красный электрокар Tesla, который приобрел в марте и которым хвастался перед журналистами в Белом доме.

Об этом американским СМИ, в частности CNN и The Wall Street Journal, сообщил чиновник Белого дома на условиях анонимности, пишет "Европейская правда".

В марте Трамп купил Tesla, чтобы поддержать Маска на фоне волны критики его работы в американской администрации и нападений на офисы производителя электрокаров.

Автомобиль с тех пор стоит на территории Белого дома. Сам Трамп не пользовался им, но "одалживал" его работникам администрации.

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По словам представителя Белого дома, теперь Трамп хочет продать или, возможно, подарить кому-то свою Tesla. Собеседник журналистов не уточнил, на каком этапе находится это решение.

Напомним, публичный спор между президентом США и американским миллиардером вспыхнул ранее в четверг, когда Трамп заявил, что победил бы на президентских выборах без помощи Маска.

После этого Маск начал публиковать серию сообщений на Х, которые начались с критического замечания: мол, без его помощи "Трамп проиграл бы выборы, демократы контролировали бы Палату представителей, а республиканцы имели бы 51 мандат против 49 в Сенате".

В дальнейших сообщениях Маск продолжил резко критиковать бюджетный законопроект Трампа, который, по его словам, предусматривает рост и без того большого дефицита бюджета США.

В ответ Трамп написал, что в определенный момент времени Илон оказался "на грани", а также добавил, что "он просто сошел с ума!".