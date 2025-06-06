Рейтинг Макрона немного вырос, но все равно остается на низком уровне

Рейтинг одобрения деятельности президента Франции Эмманюэля Макрона стабилизировался на низком уровне – 29%.

Об этом свидетельствует июньский опрос агентства Ifop по заказу газеты Ouest-France, сообщает "Европейская правда".

Только 29% опрошенных для политического барометра Ifop/Ouest-France граждан Франции одобрили деятельность Макрона. Это, однако, на один пункт больше, чем в предыдущем опросе в мае.

Рейтинг президента Франции снизился в этом месяце среди представителей руководящих должностей (-3 пункта), профессий среднего звена (-5), а также избирателей правоцентристских партий "Ренессанс" (-6) и "Республиканцы" (-9).

В то же время популярность Макрона неожиданно выросла среди молодежи в возрасте 18-324 лет (от 3 до 5 пунктов) и среди избирателей крайне левой "Непокоренной Франции".

Генеральный директор Ifop Франсуа Деби связал этот тренд с позицией французского лидера по израильско-палестинскому конфликту – в частности, критикой действий Израиля в Газе и шагов к признанию Палестины.

Опрос в начале декабря показал, что большинство французов хотят, чтобы Макрон ушел в отставку, а дату запланированных на 2027 год выборов перенесли на 2025-й.

Сам Макрон, рейтинг доверия которого обвалился до минимума с начала его президентства, возможность отставки исключает.

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