Рейтинг Макрона трохи підріс, але все одно на низькому рівні

Рейтинг схвалення діяльності президента Франції Емманюеля Макрона стабілізувався на низькому рівні – 29%.

Про це свідчить червневе опитування агенції Ifop на замовлення газети Ouest-France, повідомляє "Європейська правда".

Лише 29% опитаних для політичного барометра Ifop/Ouest-France громадян Франції схвалили діяльність Макрона. Це, однак, на один пункт більше, ніж у попередньому опитуванні у травні.

Рейтинг президента Франції знизився цього місяця серед представників керівничих посад (-3 пункти), професій середньої ланки (-5), а також виборців правоцентристських партій "Ренесанс" (-6) та "Республіканці" (-9).

Водночас популярність Макрона несподівано зросла серед молоді віком 18-324 років (від 3 до 5 пунктів) та серед виборців крайньої лівої "Нескореної Франції".

Генеральний директор Ifop Франсуа Дебі повʼязав цей тренд із позицією французького лідера щодо ізраїльсько-палестинського конфлікту – зокрема критики дій Ізраїлю в Газі та кроків до визнання Палестини.

Опитування на початку грудня виявило, що більшість французів хочуть, щоб Макрон пішов у відставку, а дату запланованих на 2027 рік виборів було посунуто на 2025-й.

Сам Макрон – рейтинг довіри якого обвалився до мінімуму з початку його президентства – можливість відставки виключає.

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