Рейтинг Макрона трохи підріс, але все одно на низькому рівні
Новини — П'ятниця, 6 червня 2025, 20:49 —
Рейтинг схвалення діяльності президента Франції Емманюеля Макрона стабілізувався на низькому рівні – 29%.
Про це свідчить червневе опитування агенції Ifop на замовлення газети Ouest-France, повідомляє "Європейська правда".
Лише 29% опитаних для політичного барометра Ifop/Ouest-France громадян Франції схвалили діяльність Макрона. Це, однак, на один пункт більше, ніж у попередньому опитуванні у травні.
Рейтинг президента Франції знизився цього місяця серед представників керівничих посад (-3 пункти), професій середньої ланки (-5), а також виборців правоцентристських партій "Ренесанс" (-6) та "Республіканці" (-9).
Водночас популярність Макрона несподівано зросла серед молоді віком 18-324 років (від 3 до 5 пунктів) та серед виборців крайньої лівої "Нескореної Франції".
Генеральний директор Ifop Франсуа Дебі повʼязав цей тренд із позицією французького лідера щодо ізраїльсько-палестинського конфлікту – зокрема критики дій Ізраїлю в Газі та кроків до визнання Палестини.
Опитування на початку грудня виявило, що більшість французів хочуть, щоб Макрон пішов у відставку, а дату запланованих на 2027 рік виборів було посунуто на 2025-й.
Сам Макрон – рейтинг довіри якого обвалився до мінімуму з початку його президентства – можливість відставки виключає.
Читайте також: Трагедія Макрона: чому президент Франції веде країну до перемоги ультраправих.