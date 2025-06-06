Дуда поговорил с Трампом о своем преемнике

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что поговорил с Дональдом Трампом о двусторонних отношениях и результатах президентских выборов в его стране.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Дуда написал на Х.

По словам польского президента, главной темой его разговора с Трампом были "вопросы безопасности Польши и нашего региона", в частности в контексте предстоящего саммита НАТО в Гааге, а также "увеличение уровня расходов государств-членов на оборону".

"Я заверил президента Трампа, что победа Кароля Навроцкого на польских выборах гарантирует преемственность государственной политики в ее ключевых аспектах", – подчеркнул Дуда.

Он уточнил, что речь идет о продолжении "прекрасных трансатлантических отношений и тесного сотрудничества Польши с Соединенными Штатами, как на институциональном уровне, так и на личном уровне с президентом Трампом".

Ранее Дональд Трамп лично поддержал Навроцкого, приняв его в Белом доме 1 мая и пожелав успеха. А между первым и вторым турами в Польшу прибыла министр внутренней безопасности США Кристи Ноем, которая напрямую агитировала за Навроцкого.

После победы Навроцкого Государственный департамент США выразил надежду на тесное сотрудничество с новым лидером страны. Тогда же в США подчеркнули – Польша является "образцовым союзником и ключевым участником укрепления НАТО и защиты его суверенной целостности перед вызовами сегодняшнего дня и будущего".

Трамп, в свою очередь, поздравляя Польшу, заявил, что страна "выбрала победителя".

Выборы президента Польши являются решающими для формирования политики страны. Детали – в статье Польский Трамп: какие проблемы и вызовы несет победа Кароля Навроцкого.