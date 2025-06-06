Дуда поговорив з Трампом про свого наступника

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що поговорив з Дональдом Трампом про двосторонні відносини та результати президентських виборів у його країні.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Дуда написав на Х.

За словами польського президента, головною темою його розмови з Трампом були "питання безпеки Польщі та нашого регіону", зокрема в контексті майбутнього саміту НАТО в Гаазі, а також "збільшення рівня витрат держав-членів на оборону".

"Я запевнив президента Трампа, що перемога Кароля Навроцького на польських виборах гарантує безперервність державної політики в її ключових аспектах", – підкреслив Дуда.

Він уточнив, що йдеться про продовження "чудових трансатлантичних відносин та тісної співпраці Польщі зі Сполученими Штатами, як на інституційному рівні, так і на особистому рівні з президентом Трампом".

Раніше Дональда Трамп особисто підтримав Навроцького, прийнявши його у Білому домі 1 травня та побажавши успіху. А між першим та другим турами до Польщі прибула міністерка внутрішньої безпеки США Крісті Ноем, яка напряму агітувала за Навроцького.

Після перемоги Навроцького Державний департамент США висловив сподівання на тісну співпрацю із новим лідером країни. Тоді ж у США наголосили – Польща є "зразковим союзником і ключовим учасником зміцнення НАТО та захисту його суверенної цілісності перед викликами сьогодення і майбутнього".

Трамп, своєю чергою, вітаючи Польщу, заявив, що країна "обрала переможця".

Вибори президента Польщі є вирішальними для формування політики країни. Деталі – у статті Польський Трамп: які проблеми та виклики несе перемога Кароля Навроцького.