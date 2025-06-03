США ожидают тесного сотрудничества с "образцовой" Польшей после победы Навроцкого

Государственный департамент США после победы Кароля Навроцкого на президентских выборах в Польше выразил надежду на тесное сотрудничество с новым лидером страны.

Об этом говорится в заявлении Госдепа США, пишет "Европейская правда".

В Госдепе подчеркнули, что Соединенные Штаты и Польша имеют прочное и длительное партнерство, которое "основано на взаимной приверженности безопасности, процветанию и верховенству права".

Также там отметили, что население страны "выразило свою позицию, поддержав укрепление вооруженных сил и защиту границ".

В США подчеркнули – Польша является "образцовым союзником и ключевым участником укрепления НАТО и защиты его суверенной целостности перед вызовами настоящего и будущего".

"Наше сотрудничество в энергетическом секторе – в частности в сфере ядерной энергетики – поддерживает растущие коммерческие связи и способствует энергетической безопасности Польши. Мы с нетерпением ожидаем тесного сотрудничества с избранным президентом Навроцким и правительством Польши для дальнейшего продвижения наших общих приоритетов", – добавили в заявлении.

США являются для Польши ключевым партнером в сфере обороны, и польские власти обычно ориентируются на Вашингтон в вопросах безопасности.

После полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году Варшава договорилась о ряде закупок оборонного оборудования в США и первой провозгласила курс на 5% ВВП на оборонные расходы.

А в конце мая писали, что министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш во время визита в США обсудил с главой Пентагона Питтом Хэгсеттом создание совместных американо-польских оборонных компаний.

Подробнее о выборах в Польше читайте здесь: Польский Трамп: какие проблемы и вызовы несет победа Кароля Навроцкого