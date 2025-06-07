Китай готов ускорить одобрение экспорта редкоземельных металлов в ЕС

Министерство торговли Китая заявило, что может ускорить процесс рассмотрения заявок от европейских компаний на экспорт редкоземельных металлов.

Об этом пишет Reuters, передает "Европейская правда".

Министерство торговли Китая заявило, что страна готова ускорить рассмотрение и утверждение экспорта редкоземельных металлов в компании Европейского Союза, а также объявит решение по своему расследованию импорта европейского бренди до 5 июля.

Консультации по ценовым обязательствам между Китаем и ЕС в отношении китайских электромобилей, экспортируемых в Евросоюз, также вошли в финальную стадию, однако, по словам ведомства, усилия с обеих сторон еще необходимы.

Как известно, пошлины на бренди были введены через несколько дней после того, как ЕС принял меры против импорта китайских электромобилей для защиты собственной промышленности.

Пекин должен был принять окончательное решение о пошлинах на бренди еще в январе, однако сроки были продлены сначала до апреля, а затем – до 5 июля.

Затем Министерство коммерции Китая заявило, что французские компании и соответствующие ассоциации проактивно подали заявки на ценовые обязательства для бренди, и что китайские следователи достигли с ними соглашения по ключевым условиям.

В настоящее время китайские власти рассматривают полный текст обязательств и обнародуют окончательное решение до 5 июля.

В течение последних недель китайское правительство пытается укрепить глобальные связи, чтобы противостоять тарифной политике американского президента Дональда Трампа.

22 апреля министр иностранных дел Китая Ван И пообщался со своим британским коллегой Дэвидом Лэмми о "безнаказанном одностороннем запугивании" в мире.

Также недавно СМИ писали, что Китай собирается отменить санкции против пяти нынешних и бывших депутатов Европарламента, которые критиковали нарушения прав человека в стране, тем самым открыв путь к торговым переговорам.

В начале мая китайский лидер Си Цзиньпин заявил, что его страна готова сотрудничать с лидерами ЕС.