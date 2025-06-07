Китай готовий прискорити схвалення експорту рідкісноземельних металів до ЄС

Міністерство торгівлі Китаю заявило, що може пришвидшити процес розгляду заявок від європейських компаній на експорт рідкісноземельних металів.

Про це пише Reuters, передає "Європейська правда".

Міністерство торгівлі Китаю заявило, що країна готова прискорити розгляд і затвердження експорту рідкісноземельних металів до компаній Європейського Союзу, а також оголосить рішення щодо свого розслідування імпорту європейського бренді до 5 липня.

Консультації щодо цінових зобов’язань між Китаєм та ЄС стосовно китайських електромобілів, що експортуються до Євросоюзу, також увійшли у фінальну стадію, однак, за словами відомства, зусилля з обох боків ще необхідні.

Як відомо, мита на бренді були запроваджені через кілька днів після того, як ЄС вжив заходів проти імпорту китайських електромобілів задля захисту власної промисловості.

Пекін мав ухвалити остаточне рішення щодо мит на бренді ще в січні, однак терміни були подовжені спершу до квітня, а потім – до 5 липня.

Відтак Міністерство комерції Китаю заявило, що французькі компанії та відповідні асоціації проактивно подали заявки щодо цінових зобов’язань для бренді, і що китайські слідчі досягли з ними згоди щодо ключових умов.

Наразі китайські органи влади розглядають повний текст зобов’язань і оприлюднять остаточне рішення до 5 липня.

Впродовж останніх тижнів китайський уряд намагається зміцнити глобальні зв’язки, щоб протистояти тарифній політиці американського президента Дональда Трампа.

22 квітня міністр закордонних справ Китаю Ван Ї поспілкувався зі своїм британським колегою Девідом Леммі щодо "безкарного одностороннього залякування" у світі.

Також нещодавно ЗМІ писали, що Китай збирається скасувати санкції проти п'яти нинішніх і колишніх депутатів Європарламенту, які критикували порушення прав людини в країні, тим самим відкривши шлях до торговельних переговорів.

На початку травня китайський лідер Сі Цзіньпін заявив, що його країна готова співпрацювати з лідерами ЄС.