Посол Китая предостерег США от эскалации "тарифной войны"

Китайский посол в Соединенных Штатах Се Фэн призвал Вашингтон искать общий язык с Китаем, подчеркнув готовность его государства действовать в условиях эскалации торговой войны.

Об этом дипломат сказал на мероприятии в Вашингтоне накануне, 19 апреля, сообщает "Европейская правда".

В выступлении Се, опубликованном на сайте посольства КНР, проводились параллели между Великой депрессией и тарифами, введенными США в 1930 году.

Ссылаясь на концепции традиционной китайской медицины, такие как необходимость сбалансировать противоположные силы инь и ян, посол Китая сказал, что отношениями между двумя крупнейшими экономиками мира должна управлять гармония.

"Хороший рецепт традиционной китайской медицины обычно сочетает в себе много разных ингредиентов, которые усиливают друг друга и создают наилучший медицинский эффект. Так же и Земля достаточно велика, чтобы вместить и Китай, и США", – сказал он.

"Мы должны стремиться к мирному сосуществованию, а не к лобовому столкновению, и помогать друг другу добиться успеха, а не попадать в тупик", – добавил дипломат.

Се отдельно заявил, что Китай выступает против торговой войны и ответит любой стране, которая введет против него тарифы.

Торговая война между США и Китаем, в рамках которой стороны ввели взаимные тарифы, превышающие 100%, практически заморозила торговлю между двумя крупнейшими экономиками мира.

Между тем Китай прекратил покупать сжиженный природный газ в США после введения 15-процентного тарифа на эти поставки.