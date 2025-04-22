Китай призвал Британию объединиться против "одностороннего запугивания" в мире

Министр иностранных дел Китая Ван И пообщался со своим британским коллегой Дэвидом Лэмми относительно "безнаказанного одностороннего запугивания" в мире.

Об этом написало агентство Reuters, передает "Европейская правда".

Глава МИД Китая заявил, что его страна и Великобритания несут ответственность за поддержание международного порядка в условиях "безнаказанного одностороннего запугивания".

Он отметил, что Китай готов сотрудничать с Британией, чтобы "устранить все отвлекающие факторы", а также добавил, что обе страны несут ответственность за защиту многосторонних торговых систем.

Торговая война между США и Китаем, в рамках которой стороны ввели взаимные тарифы, превышающие 100%, практически заморозила торговлю между двумя крупнейшими экономиками мира.

Ранее китайский посол в Соединенных Штатах Се Фэн призвал Вашингтон искать общий язык с Китаем, подчеркнув готовность его государства действовать в условиях эскалации торговой войны.

А президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что страны готовы сотрудничать с надежными торговыми партнерами в Европе после того, как Трамп ввел новые торговые тарифы.