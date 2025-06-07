Премьер Финляндии: санкции нужны сейчас, чтобы усадить Путина за стол переговоров

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо надеется, что администрация США ускорится с усилением санкций против России.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Yle.

"Я надеюсь, что Соединенные Штаты сделают это как можно скорее и в полном объеме", – говорит Орпо.

По словам Орпо, пакет, подготовленный сенатором Линдси Грэмом, является очень сильным.

"Мы должны получить решение уже сейчас", – подчеркнул он.

Премьер-министр надеется, что Соединенные Штаты примут решение о санкциях как можно скорее.

"Мы должны заставить Путина сесть за стол переговоров", – считает Орпо.

По словам Орпо, ЕС делает все возможное, чтобы способствовать этому.

Напомним, сенаторы Ричард Блументаль (демократ) и Линдси Грэм (республиканец) вместе с 80 соавторами подали законопроект, предусматривающий дополнительные экономические санкции против России за отказ от перемирия, в частности введение 500-процентной пошлины на товары, импортируемые из стран, которые покупают российскую нефть.

Поддержка этих санкций есть и в Палате представителей.

В то же время пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт дала понять, что именно Трамп будет принимать окончательное решение относительно потенциального усиления санкций против России.

Также СМИ писали, что администрация Трампа призвала Грэма смягчить санкционные меры против России в законопроекте, который имеет подавляющую поддержку в Сенате.