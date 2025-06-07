Прем'єр Фінляндії: санкції потрібні зараз, щоб всадити Путіна за стіл перемовин

Прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо сподівається, що адміністрація США прискориться із посиленням санкцій проти Росії.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Yle.

"Я сподіваюся, що Сполучені Штати зроблять це якомога швидше і в повному обсязі", – каже Орпо.

За словами Орпо, пакет, підготовлений сенатором Ліндсі Гремом, є дуже сильним.

"Ми повинні отримати рішення вже зараз", – наголосив він.

Прем'єр-міністр сподівається, що Сполучені Штати приймуть рішення щодо санкцій якомога швидше.

"Ми повинні змусити Путіна сісти за стіл переговорів", – вважає Орпо.

За словами Орпо, ЄС робить все можливе, щоб сприяти цьому.

Нагадаємо, сенатори Річард Блументаль (демократ) і Ліндсі Грем (республіканець) разом з 80 співавторами подали законопроєкт, який передбачатиме додаткові економічні санкції проти Росії за відмову від перемир’я, зокрема запровадження 500-відсоткового мита на товари, що імпортуються з країн, які купують російську нафту.

Підтримка цих санкцій є і в Палаті представників.

Водночас речниця Білого дому Керолайн Левітт дала зрозуміти, що саме Трамп ухвалюватиме остаточне рішення щодо потенційного посилення санкцій проти Росії.

Також ЗМІ писали, що адміністрація Трампа закликала Грема помʼякшити санкційні заходи проти Росії у законопроєкті, який має переважну підтримку в Сенаті.