СМИ: Маск и министр финансов подрались во время спора в Белом доме

Миллиардер Илон Маск, который в первое время президентства Трампа был близок к нему, и министр финансов Скотт Бессент подрались во время апрельского спора в Белом доме.

Об этом упоминает в своей публикации The Washington Post, пишет "Европейская правда".

О деталях ссоры в кулуарах Белого дома между Маском и Бессентом стало известно от давнего советника Трампа Стивена Беннона.

По его словам, эпизод произошел в апреле после встречи в Овальном кабинете, когда обсуждали назначение главы Внутренней службы доходов. Маск и Бессент имели разное видение лучшей кандидатуры, Трамп решил поддержать кандидата, предложенного Бессентом.

Когда они вышли из Овального кабинета и шли по коридору, Маск и Бессент начали обмениваться оскорблениями. Бессент "уколол" Маска напоминанием, что тот обещал выявить триллион долларов неэффективных правительственных расходов, но не смог этого сделать, и назвал его "мошенником".

Маск после этого ударил Бессента в грудь, "как игрок в регби". Бессент ответил. После этого многие присутствующие начали их разнимать. В итоге Маска вывели из Западного крыла.

"Президент Трамп узнал об этом и сказал: "Это слишком", – рассказал Беннон.

Как известно, на этой неделе конфликт между Илоном Маском и Дональдом Трампом вышел в публичную плоскость. Спор между президентом США и американским миллиардером вспыхнул в четверг, когда Трамп заявил, что победил бы на президентских выборах без помощи Маска.

Трамп заявил, что уже не хочет общаться с Маском и "даже не думает" о нем.

После этого Маск начал публиковать серию постов на Х с утверждениями, что без его поддержки Трамп не победил бы на выборах, и критикой бюджетного законопроекта Трампа, который, по его словам, предусматривает рост и без того большого дефицита бюджета США.

В ответ Трамп написал, что в определенный момент времени Илон оказался "на грани", а также добавил, что "он просто сошел с ума!". Также сообщили, что Трамп якобы задумался о продаже своей Tesla.