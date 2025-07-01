Парламент Нидерландов окончательно запретил фейерверки

Верхняя палата нидерландского парламента во вторник одобрила ограничения на использование фейерверков, проложив путь для реализации этого шага.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на NRC.nl.

Запрет на использование фейерверков поддержало большинство депутатов Сената Нидерландов на заседании во вторник после того, как в апреле соответствующую инициативу одобрила Палата депутатов.

После решения парламента Нидерландов государственный секретарь по вопросам инфраструктуры Тьерри Аартсен должен подготовить юридическое решение и определить условия, которые должны соблюдать организации, чтобы организовывать фейерверки.

Запрет должен вступить в силу с начала 2027 года.

Спасательные службы и муниципалитеты Нидерландов уже длительное время призывали к запрету фейерверков из-за большого количества инцидентов во время новогодних праздников.

Во время Нового 2024 года в стране зарегистрировали 8292 инцидента – против 7437 в предыдущем году.

Оппоненты запрета настаивали, что наиболее опасная пиротехника уже запрещена и что стоит сосредоточиться на мерах противодействия хулиганам, которые нападают на пожарных и полицию во время выездов.

Безответственное обращение с пиротехникой вызывает дискуссии и в других странах ЕС. Так, в Бельгии после новогодних инцидентов призвали к запрету на продажу фейерверков во всем ЕС.

В Германии более миллиона человек поддержали петицию полиции о запрете пиротехники.