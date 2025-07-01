Парламент Нідерландів остаточно заборонив феєрверки

Верхня палата нідерландського парламенту у вівторок схвалила обмеження на використання феєрверків, проклавши шлях для втілення цього кроку.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на NRC.nl.

Заборону на використання феєрверків підтримала більшість депутатів Сенату Нідерландів на засіданні у вівторок після того, як у квітні відповідну ініціативу схвалила Палата депутатів.

Після рішення парламенту Нідерландів державний секретар з питань інфраструктури Тьєррі Аартсен має підготувати юридичне рішення та визначити умови, яких повинні дотримуватися організації, щоб організовувати феєрверки.

Заборона має набрати чинності з початку 2027 року.

Рятувальні служби та муніципалітети Нідерландів уже тривали час закликали до заборони феєрверків через велику кількість інцидентів під час новорічних свят.

Під час Нового 2024 року в країні зареєстрували 8292 інциденти – проти 7437 у попередній рік.

Опоненти заборони наполягали, що найбільш небезпечна піротехніка вже заборонена та що варто зосередитися на заходах протидії хуліганам, які нападають на пожежників і поліцію під час виїздів.

Безвідповідальне поводження з піротехнікою спричиняє дискусії і в інших країнах ЄС. Так, у Бельгії після новорічних інцидентів закликали до заборони на продаж феєрверків в усьому ЄС.

У Німеччині понад мільйон людей підтримали петицію поліції про заборону піротехніки.