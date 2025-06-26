Премьер Франции не признает поражение в "пенсионных" переговорах, угрожающее его правительству

Премьер-министр Франции Франсуа Байру отказался признать поражение после того, как его усилия по изменению непопулярной реформы пенсионной системы 2023 года завершились неудачей на этой неделе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

На пресс-конференции в четверг Байру заявил, что профсоюзы и представители промышленности, которые участвовали в инициированных им переговорах по вопросам пенсионной реформы, смогли договориться о нескольких компромиссах.

Эти компромиссы, в частности обязательства обеспечить финансовую устойчивость пенсионной системы до 2030 года и изменение расчета пенсий во избежание дискриминации женщин, французское правительство планирует принять осенью.

"На мой взгляд, говорить о провале, когда мы достигли такого большого количества важных договоренностей по пенсионной системе, не является реалистичным", – подчеркнул Байру.

Его пресс-конференция стала ответом на решение Социалистической партии инициировать вотум недоверия французскому правительству на основании провалов "пенсионных переговоров".

Эта инициатива, однако, изначально не имеет шансов на успех без поддержки ультраправого "Национального объединения". А в партии уже дали понять, что готовы рассматривать такой шаг не раньше осени, чтобы иметь рычаг давления на премьера во время дебатов по бюджету.

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