Премьеру Франции грозит вотум недоверия после провала "пенсионных" переговоров

В Социалистической партии Франции заявили, что вынесут на голосование вотум недоверия правительству Франсуа Байру после провала инициированных им переговоров по пенсионной реформе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

Лидер фракции социалистов в Национальной ассамблее Франции Борис Валло заявил, что Байру отказался взять обязательство подать в парламент законопроект для пересмотра пенсионной реформы.

Такое обязательство социалисты требовали после того, как несколько месяцев продолжавшиеся переговоры между работодателями и профсоюзами по вопросам пенсионной реформы, инициированные премьером, закончились неудачей.

"Вы взяли на себя обязательства, которые не выполнили... Это вынуждает нас, господин премьер-министр, подать ходатайство о недоверии вашему правительству", – заявил Валло.

Вотум недоверия правительству премьера Франции должен быть проголосован в течение двух дней. Без поддержки со стороны социалистов риск потерять премьерский пост для Байру возрастает.

В то же время для объявления вотума недоверия французскому правительству нужна также поддержка крупнейшей фракции парламента – ультраправого "Национального объединения", которое до сих пор воздерживалось от такого шага.

Читайте также: Вынужденный выбор Макрона: чего ждать Украине от нового премьер-министра Франции.