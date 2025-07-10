Келлог обнародовал видение США параметров восстановления послевоенной Украины

Спецпредставитель президента США Кит Келлог от имени американской администрации объяснил, чего ждут Соединенные Штаты от процесса послевоенного восстановления.

Об этом он заявил в выступлении на Ukraine recovery conference, сообщает из Рима корреспондент "Европейской правды"

Кит Келлог подчеркнул, что США являются сторонниками масштабного инвестирования в Украину после достижения стабильного перемирия, однако речь идет не только о финансовых вопросах.

"Важно, чтобы за полным прекращением боевых действий безотлагательно последовало комплексное восстановление Украины", – подчеркнул он.

"США осознают, что восстановление Украины будет невероятно значительной и критической задачей и будет иметь влияние на весь европейский регион. Также мы понимаем, что реконструкция Украины идет далеко за пределы восстановления физической инфраструктуры Украины, а предусматривает решение социальных и экономических последствий войны", – заявил Келлог, подчеркнув, что представляет официальную позицию Соединенных Штатов, а не только свою.

Среди прочего, США будут требовать возвращения украинских детей, похищенных россиянами, подчеркнул Кит Келлог.

"[Процесс восстановления] включает безопасное возвращение в Украину всех беженцев и гарантирование возвращения всех незаконно вывезенных украинских детей", – заявил он. Также он отметил, что ветераны ВСУ должны получить помощь для полноценного возвращения в украинское общество. Также необходимо будет провести "комплексную операцию по разминированию" в Украине.

"В экономическом смысле... инвесторам нужна уверенность в том, что любое мирное соглашение, которого мы достигнем, будет долгосрочным. Поэтому мы и не фокусируемся только на временном перемирии", – добавил он.

Как сообщалось, премьер Польши Дональд Туск заявил в Риме, что восстановление Украины невозможно без ее победы в войне.

Другой участник конференции, немецкий канцлер Фридрих Мерц, попросил Трампа и США быть вместе с Европой в вопросе Украины

Тем временем президент Еврокомиссии на URC объявила о 4 млрд евро помощи бюджету Украины.