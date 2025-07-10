Дональд Туск: восстановление Украины невозможно без ее победы в войне

Премьер-министр Польши Дональд Туск призвал западных партнеров Киева не забывать о необходимости победы Украины.

Об этом он заявил в выступлении на Конференции по вопросам восстановления Украины, сообщает из Рима корреспондент "Европейской правды".

Дональд Туск начал выступление с того, что западные государства должны вернуться к обсуждению путей к победе Украины, чтобы остальные дискуссии имели смысл.

"Не может быть восстановления без победы. Мы должны обсуждать не только то, как Украине выжить, а как победить", – заявил он.

Польский премьер также напомнил, что существует четкое понимание, что именно можно называть победой. "Победа означает территориальную целостность, суверенитет, справедливый и устойчивый мир", – подчеркнул Туск.

"Это война не только против Украины. Это война против Европы. Это война цивилизации и варваров", – подчеркнул глава правительства Польши особую важность украинской победы.

Он также добавил, что восстановление должно включать возвращение людей в страну: "Восстановление – это не только о том, как отстроить стены. Это о том, как снова вдохнуть в них жизнь".

Ранее глава Еврокомиссии объявила о создании фонда восстановления Украины.

Читайте также: "Это терроризм": Зеленский рассказал об атаке РФ на Киев и призвал усилить ПВО.