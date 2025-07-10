Мерц попросил Трампа и США оставаться "на одной стороне" с Европой

Глава правительства Германии Фридрих Мерц призвал Соединенные Штаты во главе с президентом Трампом оставаться "на одной стороне" с европейцами.

Об этом Мерц заявил на Конференции по вопросам восстановления Украины в Риме, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Мерц решил адресовать сообщение Соединенным Штатам и президенту Дональду Трампу в завершение своего выступления.

"Оставайтесь с нами, оставайтесь с европейцами. Мы на одной стороне, и мы стремимся к стабильному политическому порядку в этом мире... Оставайтесь с нами на одной стороне, на этой странице нашей общей истории", – сказал Мерц.

Он также обратился к премьер-министру Словакии Роберту Фицо с призывом немедленно снять свою блокаду по принятию следующего пакета санкций ЕС против России.

Кроме того, Мерц призвал Украину двигаться по пути реформ для своей успешной интеграции в ЕС.