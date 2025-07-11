Трамп анонсировал "важное заявление" о России на понедельник

Президент США Дональд Трамп в понедельник планирует "важное заявление" в отношении России.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в телефонном интервью NBC 10 июля.

Телеканал сообщил, что Дональд Трамп анонсировал на 14 июля важное заявление по России.

"Президент сказал, что он разочарован Россией и сказал, что в понедельник планирует важное заявление в отношении России", – говорится в эфире.

На уточняющие вопросы Трамп не стал раскрывать, о чем именно будет идти речь.

Кроме того, Трамп рассказал, что договорился о предоставлении американского оружия Украине "через НАТО" и чтобы Альянс "на 100%" платил за него. Из приведенной цитаты следует, что речь идет в том числе о дополнительных ЗРК Patriot.

Также неофициально стало известно, что Трамп планирует впервые за своего пребывания в должности передать Украине оружие из запасов США на $300 млн по механизму президентских полномочий, который обычно использовал для этой цели Джо Байден.

Напомним, в Сенате США с весны ожидает дальнейшего движения законопроект с санкциями против России и государств, которые покупают у нее энергоресурсы. Звучат оценки, что он может быть одобрен до конца июля.

Как известно, в последние дни президент США существенно изменил позицию по военной помощи Украине и свою риторику в отношении главы Кремля. В частности, Трамп впервые выразил сомнение, что правитель РФ "хочет мира", и сказал, что Путин говорит "много ерунды".

Кроме того, в четверг США впервые приняли участие во встрече "коалиции решительных" – европейских государств, которые обсуждают создание контингента западных союзников в Украине как сдерживающего фактора от нового нападения РФ после завершения текущей горячей фазы войны.

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