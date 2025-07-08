Трамп: Путин говорит нам много чепухи

Президент США Дональд Трамп резко раскритиковал хозяина Кремля Владимира Путина, заявив, что тот говорит "много чепухи".

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал на заседании своего кабинета.

Американский президент повторил, что развязанная РФ война "никогда бы не должна была начаться", а затем обрушился с критикой на Путина.

"Если честно, Путин постоянно говорит нам кучу ерунды. Он всегда очень вежливый, но в итоге это оказывается бессмысленным", – сказал он.

На вопрос о возможных санкциях против России, Трамп ответил: "Да, я рассматриваю это".

Когда Трампу напомнили о его заявлении о том, что он недоволен Путиным, и спросили, будет ли он с этим что-то делать, американский президент сказал: "Ну, я бы не стал вам об этом рассказывать, мы хотим сделать небольшой сюрприз".

8 июля в Пентагоне объявили, что по поручению Трампа США посылают Украине дополнительное оборонное оружие.

По данным портала Axios, Трамп распорядился отправить Украине 10 ракет-перехватчиков для Patriot, а также давит на Германию, чтобы та продала одну из своих батарей Patriot Украине.

Читайте также: Трамп возобновляет помощь ВСУ, но надолго ли? Что влияет на политику США в отношении Украины