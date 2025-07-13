В Минфине Германии предупредили: тарифы Трампа опасны для США также

Министр финансов Германии Ларс Клингбайль заявил, что пошлины США, которыми пугает американский президент Дональд Трамп, угрожают американской экономике так же сильно, как и европейским компаниям.

Об этом он сказал в комментарии Süddeutsche Zeitung, пишет "Европейская правда".

Как известно, 12 июля президент США Дональд Трамп заявил, что с 1 августа для импорта из стран ЕС и Мексики начнуть действовать пошлины в размере 30%.

В связи с этим в федеральном правительстве США отреагировали решительным предупреждением на новую таможенную угрозу.

Министр финансов Германии заявил, что эти пошлины угрожают американской экономике так же сильно, как и европейским компаниям, а потому – "таможенный конфликт должен быть прекращен".

"Пошлины Трампа – это только поражение для всех", – добавил Клингбайль.

После такого заявления Трампа президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС настроен продолжать переговоры с США о торговом соглашении, но готов к контрмерам, если достичь компромисса не удастся.

А политический спикер немецкой партии ХДС/ХСС Юрген Хардт выразил уверенность, что ЕС и США могут продолжить переговоры и отложить повышение импортных пошлин.