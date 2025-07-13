У Мінфіні Німеччини попередили: тарифи Трампа небезпечні для США також

Міністр фінансів Німеччини Ларс Клінгбайль заявив, що мита США, якими лякає американський президент Дональд Трамп, загрожують американській економіці так само сильно, як і європейським компаніям.

Про це він сказав у коментарі Süddeutsche Zeitung, пише "Європейська правда".

Як відомо, 12 липня президент США Дональд Трамп заявив, що з 1 серпня для імпорту з країн ЄС та Мексики почнуть діяти мита у розмірі 30%.

Відтак у федеральному уряді США відреагували рішучим застереженням на нову митну загрозу.

Міністр фінансів Німеччини заявив, що ці мита загрожують американській економіці так само сильно, як і європейським компаніям, а тому – "митний конфлікт має бути припинений".

"Мита Трампа – це лише поразка для всіх", – додав Клінгбайль.

Після такої заяви Трампа президентка Єврокомісії Урслула фон дер Ляєн заявила, що ЄС налаштований продовжувати перемовини із США про торговельну угоду, але готовий до контрзаходів, якщо досягти компромісу не вдасться.

А політичний речник німецької партії ХДС/ХСС Юрген Хардт висловив впевненість, що ЄС і США можуть продовжити переговори і відкласти підвищення імпортних мит.