В Германии уверены: ЕС и США все еще могут отсрочить пошлины

Политический спикер немецкой партии ХДС/ХСС Юрген Хардт заявил, что Европейский Союз и США могут продолжить переговоры и отложить повышение импортных пошлин после того, как президент США Дональд Трамп усилил торговую войну, угрожая повысить пошлины на товары из ЕС.

Об этом он сказал в комментарии Reuters, пишет "Европейская правда".

В воскресенье, 13 июля, политический спикер партии ХДС/ХСС заявил, что переговоры между ЕС и США вступают в "решающую фазу".

"Я делаю ставку на то, что до 1 августа будет достигнуто по крайней мере частичное соглашение и дальнейшая отсрочка. Ведь высокие пошлины придется платить американским гражданам и компаниям, что приведет к росту цен и инфляции в США", – отметил он.

Хардт считает, что Европа должна убедить Трампа в его "ошибочном убеждении", что торговый дефицит США вызван протекционистскими мерами ЕС.

По его словам, США имеют профицит в сфере услуг благодаря доминированию ИТ-сектора, что в значительной степени помогло компенсировать торговый дефицит.

"Американцы настолько богаче других народов, что могут позволить себе заставлять остальной мир работать на них в экономическом смысле. Меньший импорт означает, что США придется работать больше и тяжелее, чтобы сохранить свое процветание. Является ли это горячим желанием американского народа, остается под вопросом", – добавил он.

Напомним, 12 июля Трамп объявил, что с 1 августа для импорта из стран ЕС и Мексики начнут действовать пошлины в размере 30%.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после этого заявила, что ЕС настроен продолжать переговоры с США о торговом соглашении, но готов к контрмерам, если достичь компромисса не удастся.