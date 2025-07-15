Кубилюс после "Герберы" на территории Литвы призвал строить "стену против беспилотников"

Комиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс призвал Литву и соседние страны построить региональную "стену против беспилотников" и подготовиться к массовому производству беспилотных летательных аппаратов на фоне того, как на прошлой неделе российский дрон упал на территории Литвы.

Об этом он сказал в интервью LRT, пишет "Европейская правда".

10 июля Служба охраны госграницы Литвы сообщила, что с территории Беларуси залетел летательный аппарат, похожий на самодельный дрон. Впоследствии стало известно, что это был беспилотный летательный аппарат "Гербера".

Комментируя этот инцидент, Кубилюс заявил, что он показывает, что "возможность проникновения беспилотника на территорию Литвы реальна".

"Готова ли Литва защищаться от таких беспилотников и имеет ли она для этого необходимые возможности, остается открытым вопросом", – отметил он.

В связи с этим еврокомиссар призвал региональные правительства, которые разрабатывают физические средства защиты вдоль восточной границы ЕС, также включить в свои планы технологии на основе дронов.

"Я продолжаю призывать Литву и страны региона, которые работают над так называемым Планом безопасности восточной границы, выйти за пределы физических барьеров", – подчеркнул он.

По словам Кубилюса, мало что свидетельствует о том, что Литва и ее балтийские соседи готовы противостоять вторжению дронов из России.

"Сегодня речь идет не только о производстве или накоплении дронов. Нам нужны обученные команды, готовые в любой момент быстро изготовить необходимое количество дронов, приспособленных к потребностям дронной стены", – подчеркнул еврокомиссар.

Он добавил, что Литва и страны Балтии должны разработать единую концепцию не только для пограничных ограждений, но и для создания технологических средств защиты, включая возможность массового производства дронов.

Напомним, в июне Министерство национальной обороны Литвы объявило, что завершает процедуры закупки стационарных систем обнаружения и нейтрализации беспилотных летательных аппаратов.

Также известно, что в ответ на новые геополитические вызовы этого года Министерство внутренних дел Литвы планирует обновить системы наблюдения на четырех пограничных пунктах с Россией.

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