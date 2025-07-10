Из Беларуси в Литву залетел дрон, который сначала спутали с "Шахедом"

Служба охраны госграницы (СОГГ) Литвы сообщила, что с территории Беларуси залетел летательный аппарат похожий на самодельный дрон.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает портал Delfi.

"В 11:30 пограничники Кенской заставы в Вильнюсском районе зафиксировали, по предварительным данным, летательный аппарат, напоминающий самодельный самолетик. Он упал недалеко от закрытого КПП "Шумскас", в километре от границы с Беларусью", – сказал представитель Службы охраны госграницы Гедрюс Мишутис.

По его словам, объект, который был сделан из фанеры и пенопласта, опасности не представляет.

Изначально агентство BNS сообщало, что в четверг с территории Беларуси в Литву прилетел дрон Shahed. Однако эта информация не подтвердилась.

В последнее время СОГГ не фиксировала случаи пересылки контрабанды с помощью дронов, воздушных шаров или самодельных летательных аппаратов.

Сообщается, что пограничники проинформировали о происшествии Литовскую армию.

Напомним, в июне Министерство национальной обороны Литвы объявило, что завершает процедуры закупки стационарных систем обнаружения и нейтрализации беспилотных летательных аппаратов.

В Норвегии ненадолго закрыли аэропорт из-за дрона, запущенного туристом.

А 1 марта 2025 года Румыния подтвердила падение российского дрона на своей территории недалеко от украинского Рени.

Предыдущий похожий инцидент произошел в январе, тогда беспилотник упал в районе села Плауру напротив украинского Измаила.

Североатлантический альянс с 29 сентября начал дополнительное наблюдение за воздушным пространством Румынии, привлекая еще один самолет дальнего радиолокационного слежения (AWACS).