Литва потратит 16 млн евро на модернизацию границы с Россией

В ответ на новые геополитические вызовы в этом году Министерство внутренних дел Литвы планирует обновить системы наблюдения на четырех пограничных пунктах с Россией.

Об этом написал литовский вещатель LRT, передает "Европейская правда".

Как отмечается, стоимость проекта по обновлению системы наблюдения на четырех пограничных пунктах с Россией составляет 16 млн евро.

Как сообщил министр внутренних дел страны Владислав Кондратович, также будет искаться дополнительное финансирование для военной подготовки пограничников.

"Необходимо модернизировать всю инфраструктуру на пограничных пунктах пропуска, внедрить современные технологии, расчистить пограничную полосу, а также найти финансирование для закупки беспилотников и антидроновых систем", – поделился он.

По словам Кондратовича, в действующей геополитической ситуации нельзя медлить ни одного дня.

Как отмечается, государственную границу Литвы с Калининградской областью охраняют два подразделения Службы охраны государственной границы – Пагегяйское пограничное подразделение и Пограничное подразделение береговой охраны, которое было восстановлено в прошлом году.

Литва имеет 255 км сухопутной границы с Россией, из которых 18 км проходят по Куршскому заливу, а 22 км – по Балтийскому морю.

Недавно в Министерстве обороны Литвы анонсировали модернизацию и укрепление второго маршрута через Сувальский коридор – важный участок на границе с Польшей, который считается потенциальным местом агрессии против ЕС и НАТО.

Опасения относительно безопасности коридора со стороны Литвы и Польши звучали задолго до полномасштабного вторжения России в Украину. К примеру, страны еще в 2019 году договорились усилить защиту этого участка границы.