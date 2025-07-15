Финляндия еще не решила, будет ли участвовать в инициативе Трампа по оружию Украине

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо приветствовал решение американского президента Дональда Трампа о военной помощи Украине, однако отметил, что его страна еще не приняла решение об участии в этом.

Об этом сообщает Yle, пишет "Европейская правда".

Как известно, 14 июля президент США объявил о соглашении между США и НАТО, по которому поставки американского оружия Украине будут оплачиваться европейскими союзниками.

В то же время по словам Орпо, Финляндия еще не приняла решение об участии в военной помощи и ее оплате.

"Без военной помощи США поддержка Украины является недостаточной. Вопрос о том, будут ли союзники по НАТО оплачивать военную помощь, объявленную Трампом, требует уточнения", – отметил он.

Поэтому премьер Финляндии отметил, что его страна будет оценивать "каждое решение, когда получим более подробную информацию о том, что оно предусматривает".

Отметим, министр обороны Швеции Пол Йонсон уже заявил, что Швеция присоединится к усилиям по усилению поставок вооружения Украине после решения Трампа.

14 июля Трамп также анонсировал отправку Украине дополнительных комплексов Patriot.