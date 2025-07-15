Швеция присоединится к усилиям по поставкам оружия Украине после решения Трампа

Швеция присоединится к усилиям по усилению поставок вооружения Украине после решения президента США Дональда Трампа о поставках через НАТО оружия.

Об этом заявил в комментарии Reuters министр обороны Швеции Пал Йонсон, пишет "Европейская правда".

Йонсон приветствовал решение Трампа о потенциальном усилении санкций против России, а также создании предпосылок для поставок зенитно-ракетных комплексов Patriot и других систем вооружения Украине.

"Швеция присоединится к этим усилиям", – заверил он.

Напомним, в понедельник, 14 июля, президент США объявил о соглашении между США и НАТО, по которому поставки американского оружия Украине будут оплачиваться европейскими союзниками. Также Трамп анонсировал отправку Украине дополнительных комплексов Patriot.

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Берлин и Вашингтон примут решение об отправке двух американских систем противовоздушной обороны Patriot в Киев в течение нескольких дней или недель.

Канцлер Германии Фридрих Мерц после анонсов Трампа заявил, что Германия "играет решающую роль".