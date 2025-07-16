ЕС расширил санкции против РФ за дестабилизирующие действия в Евросоюзе и Украине

15 июля Совет ЕС решил ввести дополнительные ограничительные меры против девяти физических и шести юридических лиц, ответственных за дестабилизирующие действия России за рубежом, в том числе с помощью манипулирования и вмешательства в иностранную информацию (FIMI).

Как передает "Европейская правда", об этом говорится в сообщении Совета ЕС.

Под санкции попало Федеральное государственное предприятие "Всероссийская телевизионная и радиовещательная сеть" (ВГТРК) вместе с его генеральным директором и директором Департамента координации развития инфраструктуры связи на оккупированных территориях Украины.

"Под руководством профильного министерства Российской Федерации ВГТК играет ключевую роль в эффективной замене существующих украинских систем вещания в оккупированных регионах сетью, которая транслирует контент, одобренный российским правительством с целью подавления инакомыслия, приведения местного населения в соответствие с российской политикой и делегитимизации украинской власти на оккупированных территориях", – отмечают в Совете ЕС.

Под санкции попал 841-й отдельный центр радиоэлектронной борьбы и два высокопоставленных чиновника этого центра, которые контролируют операции в Калининградской области. Перебои с сигналами GNSS в нескольких европейских странах связаны с деятельностью радиоэлектронной борьбы из Калининграда, включая глушение и подделку сигналов GNSS, что в первую очередь влияет на страны Балтии, а также нарушает работу гражданской авиации.

Кроме того, ЕС нацелился на Ассоциацию журналистов БРИКС, Фонд борьбы с несправедливостью и Центр геополитической экспертизы.

Первые два были созданы Евгением Пригожиным и участвовали в многочисленных операциях FIMI, направленных против Франции и Украины, включая кампанию по обвинению французских солдат в похищении детей из Нигера после военного переворота в 2023 году, тогда как третий был основан Александром Дугиным и отвечает за организацию дезинформационных кампаний, направленных против украинских интересов, дискредитацию западных политических деятелей и влияние на избирательные процессы в западных странах.

Наконец, в санкционный список также попали офицер ГРУ, различные пропагандисты, а также Евгений Шевченко и его веб-компания Tigerweb. Последняя распространяла пророссийский контент, направленный на несколько западных стран, включая Францию.

В дополнение к этим санкциям, Совет ЕС недавно ввел ограничительные меры против Натали Ямб – влиятельного лица в социальных сетях и откровенной сторонницы России, которая переняла язык Москвы, направленный на Запад и, в частности, на Францию, с целью вытеснить их с африканского континента. Ямб имеет особые связи с AFRIC, организацией, связанной с российскими частными военными компаниями, и отвечает за поддержку Российской Федерации с помощью информационных манипуляций и вмешательства.

В целом, ограничительные меры ЕС в связи с дестабилизирующей деятельностью России в настоящее время применяются к 47 физическим и 15 юридическим лицам.

Этим лицам замораживают активы. Также запрещено прямо или косвенно предоставлять им или в их пользу средства или экономические ресурсы.

Кроме того, на физических лиц также распространяется запрет на въезд, что не позволит им въезжать на территорию ЕС или проезжать через нее транзитом.

Совет Европейского Союза во вторник также ввел ограничительные меры в отношении пяти человек, причастных к преследованию российского политзаключенного Алексея Горинова.

Во вторник Совет ЕС также ввел ряд индивидуальных санкций против лиц и организаций, ответственных за действия, направленные на дестабилизацию Молдовы.