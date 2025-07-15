ЄС наклав санкції на п’ятьох росіян через ув’язнення активіста

Рада Європейського Союзу у вівторок запровадила обмежувальні заходи щодо п'ятьох людей, причетних до переслідування російського політвʼязня Алексєя Горінова.

Про це "Європейській правді" повідомили у пресслужбі Ради ЄС.

Під нові санкції Європейського Союзу потрапили представники судової влади, які "відіграли ключову роль" у переслідуванні Горінова.

Горінов у 2022 році засудили до семи років колонії за засудження російської агресії проти України, яке кваліфікували як "дискредитацію" російської армії, а в листопаді 2024-го – до трьох років увʼязнення за звинуваченням у "тероризмі".

"Під час відбування покарання Алексєй Горінов зазнав жорстокого поводження, зокрема неналежного медичного обслуговування попри важкий стан здоров’я, тривалого утримання в камері ізолятора та позбавлення сну", – вказують у Раді ЄС.

Нові санкції Рада Європейського Союзу запровадила в межах режиму притягнення до відповідальності осіб, відповідальних за серйозні порушення прав людини, репресії проти громадянського суспільства та демократичної опозиції в Росії.

"ЄС залишається непохитним у своєму засудженні порушень прав людини та репресій у Росії і глибоко стурбований подальшим погіршенням ситуації з правами людини в країні, особливо в контексті загарбницької війни Росії проти України", – йдеться в повідомленні.

У травні 2024 року в межах згаданого режиму ЄС наклав санкції на 28 осіб, відповідальних за серйозні порушення прав людини, репресії проти демократичної опозиції та діяльність, що серйозно підриває верховенство права в Росії.

Раніше у вівторок Рада ЄС також ввела низку індивідуальних санкцій проти осіб та організацій, які відповідальні за дії, спрямовані на дестабілізацію Молдови.