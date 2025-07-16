ЄС розширив санкції проти РФ за дестабілізаційні дії в Євросоюзі та Україні

15 липня Рада ЄС вирішила запровадити додаткові обмежувальні заходи проти дев'яти фізичних та шести юридичних осіб, відповідальних за дестабілізаційні дії Росії за кордоном, у тому числі за допомогою маніпулювання та втручання в іноземну інформацію (FIMI).

Як передає "Європейська правда", про це йдеться у повідомленні Ради ЄС.

Під санкції потрапило Федеральне державне підприємство "Всероссийская телевизионная и радиовещательная сеть" (ВДТРК) разом з його генеральним директором та директором Департаменту координації розвитку інфраструктури зв'язку на окупованих територіях України.

"Під керівництвом профільного міністерства Російської Федерації ВДТРК відіграє ключову роль в ефективній заміні існуючих українських систем мовлення в окупованих регіонах мережею, яка транслює контент, схвалений російським урядом з метою придушення інакомислення, приведення місцевого населення у відповідність до російської політики та делегітимізації української влади на окупованих територіях", – зазначають у Раді ЄС.

Під санкції потрапив 841-й окремий центр радіоелектронної боротьби та двоє високопосадовців цього центру, які контролюють операції в Калінінградській області. Перебої з сигналами GNSS у кількох європейських країнах пов'язані з діяльністю радіоелектронної боротьби з Калінінграда, включаючи глушіння і підробку сигналів GNSS, що в першу чергу впливає на країни Балтії, а також порушує роботу цивільної авіації.

Крім того, ЄС націлився на Асоціацію журналістів БРІКС, Фонд боротьби з несправедливістю і Центр геополітичної експертизи.

Перші два були створені Євгенієм Пригожиним і брали участь у численних операціях FIMI, спрямованих проти Франції та України, включаючи кампанію зі звинувачення французьких солдатів у викраденні дітей з Нігеру після військового перевороту в 2023 році, тоді як третій був заснований Александром Дугіним і відповідає за організацію дезінформаційних кампаній, спрямованих проти українських інтересів, дискредитацію західних політичних діячів та вплив на виборчі процеси в західних країнах.

Нарешті, до списку санкцій також потрапили офіцер ГРУ, різні пропагандисти, а також Євгеній Шевченко та його веб-компанія Tigerweb. Остання поширювала проросійський контент, спрямований на кілька західних країн, включаючи Францію.

На додаток до цих санкцій, Рада ЄС нещодавно запровадила обмежувальні заходи проти Наталі Ямб – впливової особи в соціальних мережах і відвертої прихильниці Росії, яка перейняла мову Москви, спрямовану на Захід і, зокрема, на Францію, з метою витіснити їх з африканського континенту. Ямб має особливі зв'язки з AFRIC, організацією, пов'язаною з російськими приватними військовими компаніями, і відповідає за підтримку Російської Федерації за допомогою інформаційних маніпуляцій і втручання.

Загалом, обмежувальні заходи ЄС у зв'язку з дестабілізаційною діяльністю Росії наразі застосовуються до 47 фізичних та 15 юридичних осіб.

Зазначені особи підлягають замороженню активів, а надання їм або на їхню користь коштів чи економічних ресурсів, прямо чи опосередковано, заборонено. Крім того, на фізичних осіб також поширюється заборона на в'їзд, що не дозволить їм в'їжджати на територію ЄС або проїжджати через неї транзитом.

Рада Європейського Союзу у вівторок також запровадила обмежувальні заходи щодо п'ятьох людей, причетних до переслідування російського політвʼязня Алексєя Горінова.

Раніше у вівторок Рада ЄС також ввела низку індивідуальних санкцій проти осіб та організацій, які відповідальні за дії, спрямовані на дестабілізацію Молдови.