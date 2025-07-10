СМИ: после покушения на Трампа отстранили шестерых сотрудников секретной службы США

Секретная служба США приостановила служебные полномочия шестерых своих агентов в связи с прошлогодним покушением на Дональда Трампа во время его предвыборного мероприятия в Пенсильвании.

Об этом сообщает The Hill со ссылкой на источник в службе, пишет "Европейская правда".

В связи с покушением на Трампа и расследованием недоработок, из-за которых это стало возможным, приостановлены полномочия шести агентов Секретной службы.

Такое решение приняли после расследования обстоятельств покушения на тогда еще кандидата в президенты Трампа и действий сотрудников Секретной службы. По словам источника, некоторые из этих лиц являются рядовыми сотрудниками, некоторые занимали руководящие должности.

Напомним, во время покушения на Трампа во время предвыборного митинга пуля задела ему ухо, один человек на трибунах позади Трампа погиб и еще двое получили ранения. Нападавший – 20-летний Томас Мэтью Крукс – был застрелен на месте агентами Секретной службы.

Покушение на Трампа вызвало в США опасения относительно возможного всплеска насилия и привело к расследованиям служб безопасности, которые обеспечивали охрану политика. Тогдашняя глава Секретной службы Кимберли Читл оказалась под шквалом критики и в июле 2024 года ушла с поста, передав его временному руководителю.

С возвращением в Белый дом в январе 2025 года Трамп назначил главой Секретной службы агента Шона Керрана, который прикрыл его во время покушения.