Литва передала Білорусі ноту протесту у зв'язку з дроном "Гербера"

Міністерство закордонних справ Литви передало Білорусі ноту протесту у зв'язку з дроном "Гербера", який залетів на територію країни.

Про це повідомило МЗС Литви на своїй сторінці у Facebook, передає "Європейська правда".

"Сьогодні (16 липня) МЗС Литви викликало тимчасового повіреного у справах Білорусі і передало йому ноту протесту, в якій висловило протест у зв'язку з тим, що на територію Литви 10 липня нелегально залетів дрон "Гербера". Дрон впав на території Литви, приблизно в кілометрі від кордону. МЗС Литви вимагає, щоб Білорусь якомога швидше надала пояснення у зв'язку з цим інцидентом і вжила заходів, щоб подібне не повторилося", – повідомило МЗС.

За словами глави МЗС Кястутіса Будріса, якого цитує Delfi, те, що в Литву залетів військовий дрон, є відповідальністю Білорусі, яка допустила це.

Міністр назвав появу "Гербери" в Литві "серйозним порушенням", у Литви не було можливості швидко ідентифікувати об'єкт, тому довелося піднімати повітряну поліцію.

"Ймовірно, що так і було, ведеться розслідування. Звичайно, є служби, які збирають і оцінюють цю інформацію, встановлюють всю картину – так, ймовірно, цей інцидент пов'язаний з Україною, один з дронів, що використовувалися в групі, залетів до Литви. Але є один момент, цього разу справа була з імітаційним дроном, наступного разу вже може бути не імітація", – сказав Будріс, зазначивши, що Литва повинна зміцнювати оборону повітряного простору.

Нагадаємо, 10 липня Служба охорони держкордону Литви повідомила, що з території Білорусі залетів літальний апарат, схожий на саморобний дрон. Згодом стало відомо, що це був безпілотний літальний апарат "Гербера".

На тлі цього інциденту, комісар ЄС з питань оборони Андрюс Кубілюс закликав Литву та сусідні країни побудувати регіональну "стіну проти безпілотників" і підготуватися до масового виробництва безпілотних літальних апаратів.