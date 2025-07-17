В Польше прокомментировали заявление Будапешта о понижении уровня дипломатических отношений

В МИД Польши отметили, что польский посол в Венгрии не вернулся в Будапешт в связи с завершением полномочий.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

Представитель МИД Польши Павел Вронский подтвердил, что отозванный Польшей посол в Венгрии Себастьян Кенчек не вернется в Будапешт.

Представитель отметил, что Кенчек "завершил работу в должности и прекратил быть послом в Венгрии 15 июля", и что руководство дипмиссией в Будапеште продолжит временный поверенный в делах.

Он добавил, что пока не располагает информацией о дальнейшем развитии ситуации с назначением посла.

Перед этим в среду в МИД Венгрии заявили, что Польша "понизила уровень дипломатических отношений", поскольку решила не возвращать в Будапешт посла, отозванного из-за скандального предоставления убежища польскому депутату Марчину Романовскому.

Марчина Романовского, который был заместителем министра юстиции Польши, задержали в июле 2024 года в рамках расследования о возможных злоупотреблениях государственными средствами.

Романовский исчез в начале декабря после якобы лечения. Однако в день, когда суд в Варшаве выдал европейский ордер на его арест, стало известно, что он находится под защитой властей Венгрии.

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