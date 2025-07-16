В Угорщині заявили, що Польща знизила рівень дипломатичних відносин

Заступник міністра закордонних справ Угорщини Левенте Мадяр оголосив, що Польща вирішила не повертати в Будапешт посла, відкликаного через скандальне надання притулку польському депутату Марчину Романовському.

Про це, як пише "Європейська правда", Мадяр повідомив на Facebook.

За словами заступника глави угорського МЗС, "Польща остаточно відкликала свого посла з Угорщини, тим самим офіційно знизивши рівень двосторонніх дипломатичних відносин".

Він висловив жаль через ситуацію, але додав, що вважає її "тимчасовим явищем, яке не зіпсує історичну дружбу між угорцями та поляками".

Коментарі Мадяра пролунали за підсумками його зустрічі з тимчасовим повіреним у справах Польщі в Угорщині Яцеком Сладевським. Офіційна Варшава поки не коментувала заяву угорської сторони.

Зазначимо, що тимчасовий повірений у справах є найнижчим рангом глави дипломатичного представництва в державах, між якими встановлені дипломатичні відносини.

Марчина Романовського, який був заступником міністра юстиції Польщі, затримали в липні 2024 року у межах розслідування про можливі зловживання державними коштами.

Романовський зник на початку грудня після нібито лікування. Однак у день, коли суд у Варшаві видав європейський ордер на його арешт, стало відомо, що він перебуває під захистом влади Угорщини.

Деталі справи читайте у статті Втеча до Орбана.